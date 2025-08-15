إصابة شخص في هجوم روسي على دنيبروبتروفسك بأوكرانيا

رجال الإطفاء يعملون في موقع مبنى سكني أصيب خلال غارات صاروخية وطائرات مسيرة روسية، في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا، في كييف، أوكرانيا، 31 يوليو 2025. رويترز

قال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية “إن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا على المنطقة اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل واندلاع حريق”.

وجاء الهجوم قبل ساعات من القمة المزمع عقدها بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وفي سياقٍ منفصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يتفاوض نيابة عن أوكرانيا في اجتماعه اليوم، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسيترك لكييف أن تقرر ما إذا كانت ستشارك في تبادل للأراضي مع روسيا.

وأضاف ترامب أن هدفه هو تشجيع الجانبين على بدء المفاوضات، على أن يتم التطرق إلى أي تبادل للأراضي بعد ذلك.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية (إير فورس وان) “ستتم مناقشة الأمر، ولكن يجب أن أترك لأوكرانيا اتخاذ هذا القرار، وأعتقد أنهم سيتخذون قرارا مناسبا. لكني لست هنا للتفاوض نيابة عن أوكرانيا، أنا هنا كي أجعلهم يجلسون إلى طاولة المفاوضات”.

ومن المرجح أن تقدم تصريحات ترامب بعض التطمينات لأوكرانيا، التي تشعر بالقلق من أن المحادثات الأمريكية الروسية قد تؤدي إلى تجميد الصراع على حساب كييف.

وأوضح ترامب أن الهجوم الروسي في أوكرانيا يهدف على الأرجح إلى المساعدة في تعزيز سلطة بوتين في أي مفاوضات لإنهاء الحرب.

وقال “أعتقد أنهم يحاولون التفاوض. إنه يحاول تمهيد الطريق. في رأيه أن ذلك يساعده في التوصل إلى اتفاق أفضل. في الواقع هذا يؤذيه، ولكن من وجهة نظره فإن ذلك يساعده على إبرام اتفاق أفضل إذا كان بإمكانهم مواصلة القتال”.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يتوقع أن يؤدي اجتماعه مع بوتين إلى تحقيق نتائج، بالنظر إلى المخاطر التي ينطوي عليها الوضع وضعف الاقتصاد الروسي.

وقال “إنه رجل ذكي، وهو يفعل ذلك منذ وقت طويل، ولكن أنا أيضا… نحن على وفاق، وهناك قدر جيد من الاحترام بيننا، وأعتقد… أننا سنخرج بنتيجة ما من ذلك”.