إصابة ضابطين إسرائيليين في حادثين منفصلين في قطاع غزة

منذ 17 دقيقة
جنود إسرائيليون يجلسون فوق دبابات على الحدود بين إسرائيل وغزة، 26 أغسطس 2025. رويترز

أصيب ضابطان في الجيش الإسرائيلي في حادثين منفصلين في قطاع غزة الذي تشن عليه إسرائيل منذ نحو عامين حرب إبادة جماعية.

وقال الجيش في بيان اليوم الاثنين “أُصيب ضابط عسكري بجروح متوسطة صباح اليوم”، وأوضح أن الضابط تعرض “لإطلاق نار من جانب مسلحين خلال عملية عسكرية شمالي قطاع غزة”، و”نُقل إلى مستشفى لتلقي العلاج”.

وأعلن الجيش في بيان آخر إصابة ضابط من لواء غفعاتي بجروح خطرة خلال اشتباك في مدينة غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قتل 910 عسكريين إسرائيليين وأصيب 6271، بحسب معطيات جيش الاحتلال.

ووسط رقابة عسكرية مشددة على الإعلام في إسرائيل، يواجه الجيش اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره، حفاظا على الروح المعنوية.

ورغم الإبادة المستمرة، تعلن فصائل فلسطينية في غزة بوتيرة شبه يومية قتل وإصابة عسكريين وتدمير آليات للجيش الإسرائيلي عبر عمليات توثق بعضها بصور وفيديوهات.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة 65 ألفا و344 شهيدا و166 ألفا و795 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

    المصدر :
  • رويترز

