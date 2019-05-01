إصابة طالب سعودي في إطلاق نار بجامعة أميركية

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قُتل شخصان في حصيلة أولية، وأصيب 4 آخرون، بينهم طالب سعودي، بحادث إطلاق نار وقع في إحدى الجامعات بولاية كارولاينا الشمالية في أميركا اليوم الأربعاء.

وأكدت مصادر “العربية.نت” إصابة طالب سعودي يدرس في جامعة كارولاينا الشمالية، حيث اخترقت إحدى الطلقات العشوائية بطنه، بحسب المصدر.

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وقالت خدمة الطوارئ الطبية في منطقة “مكلنبرغ” بالولاية، إن إطلاق النار وقع في جامعة شارلوت كارولاينا الشمالية، وأشارت إلى أنه يتم علاج شخصين من إصابات مهددة للحياة، فيما كانت إصابة الشخصين الآخرين طفيفة.

وذكرت التقارير الواردة من موقع الحادث أن هناك شخصاً لايزال محتجزاً، في حين طالبت إدارة الجامعة عبر حسابها على “تويتر” الجميع بالبقاء في أماكن آمنة، موضحة أنه تم إغلاق الحرم الجامعي وتطويقه من قبل الشرطة.

 

المصدر: العربية.نت – إبراهيم الحسين

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