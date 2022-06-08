إصابة عدة أشخاص جراء انفجار “مسيّرة” أربيل

أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية الأربعاء، “حصول اعتداء بمسيرة قرب أربيل، ولكن لا يمكننا تأكيد الموقع المستهدف أو الضرر الذي تسببت فيه”.

وأشار المتحدث لقناة “الحرة” أن الوزارة على علم بالتقارير التي تحدثت عن هجوم محتمل بالدرون في أربيل، كما أحال إلى سلطات الأمن في إقليم كردستان للمزيد من المعلومات.

من جهة أخرى ذكر بيان لمديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن طائرة مسيرة انفجرت في مدينة أربيل بشمال العراق اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار بعدة سيارات.

وأضاف البيان أن الطائرة المسيرة الملغومة انفجرت على طريق صلاح الدين (بيرمام) على مشارف أربيل الساعة 9:35 مساء بالتوقيت المحلي.

وقال مصدران أمنيان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن الطائرة المسيرة أُسقطت.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

وقال مصدر أمني لرويترز في وقت سابق إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف القنصلية الأمريكية، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وأفاد بيان بأن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أبلغ رئيس الوزراء الكردي مسرور بارزاني في اتصال هاتفي بأن بغداد ستتعاون مع أربيل لمحاسبة الجناة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عبر تويتر “طائرة مسيرة مفخخة ضربت طريق أربيل-بيرمام وأدت إلى وقوع إصابات وأضرار في صفوف المدنيين… العراق ليس بحاجة إلى حكام مسلحين ينصبون أنفسهم زعماء. وتأكيد سلطة الدولة أمر أساسي. إذا كان الجناة معروفين، ينبغي تشخيصهم ومحاسبتهم”.

وفي الشهر الماضي، أصابت نيران مدفعية الحرس الثوري الإيراني منطقة في شمال أربيل مستهدفة ما وصفها التلفزيون الرسمي الإيراني بقواعد إرهابيين.

وفي مارس آذار، هاجم الحرس الثوري أربيل بعشرات الصواريخ الباليستية في هجوم لم يسبق له مثيل على عاصمة إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي، بدا أنه يستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.

واستهدف ما لا يقل عن ثلاث هجمات أخرى مصافي النفط في أربيل منذ هجوم مارس آذار، لكن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنها.