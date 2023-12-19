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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال وسط اقتحامات واعتقالات بالضفة

منذ 57 دقيقة
جيش الإحتلال في الضفة الغربية

جيش الإحتلال في الضفة الغربية

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أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بينما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم جنوبي الضفة وبلدة بيرزيت وحي المصايف في رام الله، واعتقلت عشرات الشبان خلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باعتقال إسرائيل 8 فلسطينيين خلال حملة دهم وتفتيش نفذتها في بلدات صوريف، وبني نعيم، ويطا، ومخيم الفوار في الخليل، بينما استولت -أيضا- على مركبات فلسطينيين آخرين.

وذكرت أن الجيش الإسرائيلي حاصر مسجدا في حي المصايف برام الله ومنع خروج المصلين منه. وأضافت الوكالة أن جيش الاحتلال اعتقل 3 شبان من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وتابعت أن عشرات الآليات الإسرائيلية اقتحمت بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت جنوب مدينة نابلس، في حين فتّش جيش الاحتلال أكثر من 50 منزلا، واعتقل العشرات.

كما وثّق ناشطون اقتحام قوات الاحتلال لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، واعتلاء فرق القناصة الإسرائيلية لأسطح منازل المواطنين.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 14 فلسطينيا أصيبوا بحالات اختناق خلال المواجهات في عقربا، بينما ذكر ناشطون أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واسعة في البلدة، وأجرت تحقيقات ميدانية مع المعتقلين.

وكان نادي الأسير الفلسطيني أعلن أمس أن حصيلة اعتقالات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بلغت 4575 معتقلا.

“عدوان تجاوز الحدود”

من جانبها، وصفت منظمة أطباء بلا حدود الوضع الإنساني في الضفة الغربية، لا سيما في مدينة جنين بأنه تجاوز الحدود، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق المواطنين.

وقالت منسقة المنظمة في جنين لوز سافيدرا، إن القوات الإسرائيلية حاصرت مستشفيات عديدة في جنين، وتسببت بعرقلة مباشرة للرعاية الصحية، حتى إنها قتلت طفلا كان بالمستشفى حين أطلقت النار عليه.

    المصدر :
  • وكالات

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