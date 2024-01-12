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إصابة قائد الكتيبة 8226 وقائد الكتيبة 363 بالجيش الإسرائيلي في حرب غزة

منذ 41 دقيقة
جنود الجيش الإسرائيلي ينقلون جندياً مصاباً لإحدى المروحيات

جنود الجيش الإسرائيلي ينقلون جندياً مصاباً لإحدى المروحيات

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قائد الكتيبة 8226 وقائد الكتيبة 363 أصيبا في معارك غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أقر الجمعة بإصابة 15 جنديا في المعارك الجارية بالقطاع.

وأظهر استطلاع حديث للرأي أن 29% فقط من الإسرائيليين يرون أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة.

ويأتي الاستطلاع في وقت تتوالى فيه خسائر جيش الاحتلال في غزة حيث أصيب 15 جنديا إسرائيليا خلال الـ24 الماضية، مما يرفع إجمالي الإصابات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2511 جنديا وضابطا، وإلى أكثر من 5 آلاف مصاب، وفق مصادر إعلامية إسرائيلية.

كما ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 520، بينهم 192 قتيلا منذ بدء العملية البرية في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت صحيفة معاريف -وفق نتائج الاستطلاع التي نشرتها الجمعة- أن 29% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 42% قالوا إن الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس هو الأنسب للمنصب.

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