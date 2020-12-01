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إصابة قائد حركة حماس في غزة بفيروس كورونا

منذ 38 ثانية
رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار

رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار

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كشفت حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة ، مساء الثلاثاء، عن إصابة رئيسها في القطاع يحيى السنوار بفيروس كورونا المستجد، بعد خضوعه للفحص الطبي التي أثبتت إصابته.

وقالت الحركة في بيان، إنه تم إجراء فحص طبي للسنوار بعد ظهور الأعراض عليه، وتأكدت إصابته بالفيروس، مؤكدة أنه ”بصحة جيدة ويمارس عمله كالمعتاد ضمن إجراءات السلامة والعزل الطبي“.

ويشهد قطاع غزة ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، إذ أعلنت وزارة الصحة في القطاع اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 815 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما أعلنت تسجيل 9 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس، وهو أعلى معدل وفيات يومي يسجله القطاع منذ تفشي الفيروس محليا.

وكان مسؤول حكومي في قطاع غزة، أكد أنه تم إعداد خطة للإغلاق الشامل لمدة لا تقل عن أسبوعين، لاحتواء تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الخطة قد يتم اللجوء لتفعيلها في حال خروج الحالة الوبائية في غزة عن السيطرة.

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