إصابة قائد كتيبة إسرائيلي برصاص قناص في جباليا

أصيب قائد كتيبة إسرائيلي، اليوم الأحد، برصاص قناص شمالي قطاع غزة.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، عن إصابة قائد كتيبة بالجيش، نجل وزير الإسكان الإسرائيلي السابق آفي إيتام برصاص قناص في جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: “أصيب المقدم إيتمار إيتام، الرائد في لواء بيسلماخ، أمس (السبت)، بجراح متوسطة”، خلال اشتباك في جباليا.

من جانبها، قالت صحيفة “معاريف” إن إيتمار “أصيب بنيران قناص، وتم نقله إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية له”.

وأوضحت أنه “يشغل منصب قائد كتيبة 6282 احتياط في لواء بيسلماخ”.

وقالت إن المقدم المصاب في جباليا، هو نجل آفي إيتام الذي كان عميدا في الجيش الإسرائيلي، قبل أن يشغل عدة مناصب وزارية آخرها وزير الإسكان والبناء بين عامي 2003-2004.

وارتفع بذلك عدد مصابي الجيش الإسرائيلي المعلن إلى 3 آلاف و591 منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم ألف و781 من بداية العملية البرية في الـ27 من الشهر ذاته، حسب أحدث البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للجيش.

فيما يبلغ العدد المعلن لقتلى الجيش الإسرائيلي 634 منهم 282 منذ بداية العملية البحرية، وفق بيانات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر بكثير لقتلاه وجرحاه.

من جانبه، كتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على حسابه بمنصة “إكس”: ” أتمنى الشفاء التام وأصلي مع كل شعب إسرائيل من أجل شفاء بطل إسرائيل المقدم إيتمار إيتام، نجل صديقي العميد إيفي إيتام، الذي أصيب بجروح خطيرة خلال عملية في قطاع غزة”.

وفي 12 مايو/ أيار الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية بمخيم جباليا وبعض المناطق المحيطة به، قبل أن يعلن في الـ15 من الشهر ذاته توسيع هذه العملية بعد مواجهة قواته “معارك شرسة”، وفق قوله.

ومساء السبت أعلن أبو عبيدة، متحدث “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، عن تمكن مقاتليهم من أسر جنود إسرائيليين جدد خلال عملية في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة، إن مقاتلي القسام “نفذوا عملية مركبة عصر السبت، شمالي القطاع، حيث استدرجوا قوة صهيونية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا” شمالي قطاع غزة.

وتلك أول عملية أسر لجنود إسرائيليين تعلن فصائل المقاومة عن تنفيذها منذ بدء إسرائيل حربها على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي تبعته بتوغل بري في الـ27 من الشهر ذاته.