إصابة مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بكوفيد-19

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان السبت، إن الفحوص أثبتت إصابة مديرتها روشيل والينسكي بكوفيد-19 ليل الجمعة وإنها تعاني من أعراض طفيفة.

وأضافت المراكز أن والينسكي تلقت اللقاحات كاملة وأنها عزلت نفسها في بيتها وستشارك افتراضيا في الاجتماعات المقررة.

هذا وقد حذرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، من خفض حالة التأهب الأقصى في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أنه ما زال يمثل حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا.

وأشارت المنظمة إلى أن لجنة الطوارئ التابعة لها اجتمعت الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية إنهاء حالة التأهب، لكنها تراجعت عن ذلك.

وأوصت اللجنة جميع الدول بتحديث خططها الوطنية لمواجهة الأزمة، مؤكدة الحاجة إلى توسيع القدرة على الوصول إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات.

وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف، الأربعاء 19\10\2022، إن “الجائحة فاجأتنا من قبل ويمكن أن تعيد الكرَّة”.

وأضاف أنه ما زال هناك العديد من المخاطر والشكوك، والفيروس مستمر في التطور، وفقا لفرانس برس.