السبت 26 ربيع الأول 1444 ﻫ - 22 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إصابة مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بكوفيد-19

منذ 35 دقيقة
مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي

مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي

A A A
طباعة المقال

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان السبت، إن الفحوص أثبتت إصابة مديرتها روشيل والينسكي بكوفيد-19 ليل الجمعة وإنها تعاني من أعراض طفيفة.

وأضافت المراكز أن والينسكي تلقت اللقاحات كاملة وأنها عزلت نفسها في بيتها وستشارك افتراضيا في الاجتماعات المقررة.

هذا وقد حذرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، من خفض حالة التأهب الأقصى في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أنه ما زال يمثل حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا.

وأشارت المنظمة إلى أن لجنة الطوارئ التابعة لها اجتمعت الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية إنهاء حالة التأهب، لكنها تراجعت عن ذلك.

وأوصت اللجنة جميع الدول بتحديث خططها الوطنية لمواجهة الأزمة، مؤكدة الحاجة إلى توسيع القدرة على الوصول إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات.

وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف، الأربعاء 19\10\2022، إن “الجائحة فاجأتنا من قبل ويمكن أن تعيد الكرَّة”.
وأضاف أنه ما زال هناك العديد من المخاطر والشكوك، والفيروس مستمر في التطور، وفقا لفرانس برس.

    المصدر :
  • رويترز
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

علم أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
اوكرانيا: إسقاط 20 صاروخ كروز و11 طائرة بدون طيار تابعة لروسيا
جورجيا ميلوني
اليكم أهم الوزراء في الحكومة الإيطالية الجديدة
علم روسيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
موسكو: الناتو يقترب من مستوى خطر ينذر بالمواجهة مع روسيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الكوليرا
بلدية المحمرة العكارية تعلن حالة التأهّب لمواجهة تفشي وباء الكوليرا
ميشال عون وبشار الأسد
عون يطالب الأسد ببدء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.. وهكذا كان الردّ
شيرين عبد الوهاب
مي كساب تدعم شقيق شيرين: "إحنا في ضهرك!"‏