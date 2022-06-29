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إصابة مدير ناسا بكوفيد-19

منذ 57 دقيقة
بيل نيلسون

بيل نيلسون

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قال مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بيل نيلسون اليوم الأربعاء إن الفحوص أثبتت مساء أمس الثلاثاء إصابته بكوفيد-19.

وكان من المقرر أن يحضر نيلسون فعالية في معهد مراصد علوم الفضاء في بالتيمور بولاية ميريلاند قبل إصدار أول صور للكون في 12 يوليو تموز من تلسكوب جديد هو تليسكوب جيمس ويب.

وقال للصحفيين عن بعد خلال مؤتمر صحفي “كنت أتمنى أن أتمكن من الذهاب إلى هناك لكن الفحوص أثبتت إصابتي بكوفيد الليلة الماضية”.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مدير ناسا لرويترز إن نيلسون (79 عاما) تلقى التطعيمات والجرعات التنشيطية للوقاية من فيروس كورونا ولا يعاني سوى من أعراض بسيطة.

وخلف نيلسون رئيس ناسا السابق جيم برايندستاين الذي اختاره الرئيس السابق دونالد ترامب واستقال في 20 كانون الثاني/يناير.

وأضاء بيان صادر عن البيت الأبيض على مسيرة نيلسون خلال 4 عقود في مناصب عامة، أولا في المجلس التشريعي لولاية فلوريدا والكونجرس الأمريكي ثم أمين خزانة الولاية.
وانتخب الديمقراطي المعتدل البالغ من العمر 78 عاما ثلاث مرات لمجلس الشيوخ، لكنه خسر آخر محاولة لإعادة انتخابه وانتهت ولايته في عام 2019.

    المصدر :
  • رويترز

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