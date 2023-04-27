إصابة مراسل إيطالي ومقتل مساعده الأوكراني في كمين بخيرسون

قالت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني إن أحد مراسليها أصيب وتوفي مساعده الأوكراني (الأربعاء 26-4-2023) عندما تعرضا لكمين في جنوب أوكرانيا من قبل قناصة روس على الأرجح.

وأضافت الصحيفة أن المراسل كورادو زونينو ومساعده بوجدان بيتيك تعرضا لإطلاق نار بالقرب من جسر رئيسي في مدينة خيرسون الجنوبية بعد عبور عدة نقاط تفتيش أوكرانية.

وغادرت القوات الروسية الجزء الغربي من المدينة العام الماضي لكنها تقصفه بانتظام من الجزء الشرقي.

من جهة أخرى، قال مكتب المدعي العام الأوكراني إن مراسلا أجنبيا أصيب وتوفي مدني أوكراني دون أن يذكر اسميهما.

وأضاف أن الروس قصفوا خيرسون وأن المراسل أصيب بعيار ناري في الكتف.

وقال زونينو في المقال إنه أصيب في أربعة أماكن بجسده وإنه يعالج في أحد مستشفيات خيرسون. ونشرت الصحيفة صورة لما قالت إنها سترته الواقية من الرصاص وظهر عليها أضرار من قذيفة.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية بعد على طلب للتعليق.

ولقي خمسة صحفيين على الأقل حتفهم منذ غزو القوات الروسية لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.