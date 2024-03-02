إصابة مستوطن إسرائيلي في عملية طعن جنوب الخليل

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، (السبت 2-4-2024) عن “إصابة مستوطن في عملية طعن في مدينة الظاهرية جنوب الخليل جنوبي الخليل بالضفة الغربية”.

وتابعت، أن الجيش يحقق بالحادث لمعرفة التفاصيل.

ووفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية: “نفذ مجهولون عملية طـ,ـعن لمستوطن يهودي، من سكان عسقلان أثناء زيارته لطبيب في الظاهرية بالقرب من الخليل، وحالته متوسطة”.

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة، عن هوية منفذ عملية الطعن بالظاهرية جنوبي مدينة الخليل.

وكانت مجموعة من المستوطنين هاجمت رعاة أغنام فلسطينيين في منطقة وادي الطيران.

قلق وانتقاد أمريكي

انتقدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إسرائيل لحجبها تصاريح العمل ومنع سفر الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، قائلة إن الإجراءات تضر بالجانبين، وتهدد بإثارة صراع إقليمي أوسع نطاقا.

وقالت الوزيرة الأميركية في مقابلة جرت معها في وقت متأخر أمس الخميس في ساو باولو البرازيلية حيث تحضر الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين “لا نريد أن نرى الصراع يمتد إلى مناطق أخرى. إسرائيل صديقة ونتحدث معها بانتظام. إذا رأينا شيئا يقلقنا، نخبر شركاءنا برأينا فيه”.

والثلاثاء الماضي قالت يلين للصحفيين إنها كتبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتعبير عن مخاوفها، ورحبت بموافقة إسرائيل على استئناف تحويل الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.