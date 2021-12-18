إصابة مستوطن في عملية طعن بالخليل واعتقال المنفذة

أفادت وسائل اعلام اسرائيلية اليوم السبت عن اصابة مستوطن في عملية طعن بمدينة الخليل.

وقالت القناة الثانية العبرية “أصيب مستوطن بجروح طفيفة في عملية طعن في مدينة الخليل، وتم السيطرة على المنفذة، بدون اطلاق نار.

وذكرت قناة كان العبرية أن قوات الاحتلال قامت باعتقال الفتاة الفلسطينية منفذة عملية الطعن في منطقة الحرم الإبراهيمي والتي تسببت بإصابة مستوطن 38 عاما بجروح طفيفة.

وقال المتحدثة باسم نجمة نجمة داود الحمراء إنه تم تقديم الاسعافات الاولية لمستوطن يبلغ من العمر 38 عامًا ووصفت اصابته بالطفيفة، جراء محاولة طعن بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل.