الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إصابة مستوطن في عملية طعن بالخليل واعتقال المنفذة

18 - ديسمبر - 2021
عناصر من شرطة الاحتلال

عناصر من شرطة الاحتلال

A A A
طباعة المقال

أفادت وسائل اعلام اسرائيلية اليوم السبت عن اصابة مستوطن في عملية طعن بمدينة الخليل.

وقالت القناة الثانية العبرية “أصيب مستوطن بجروح طفيفة في عملية طعن في مدينة الخليل، وتم السيطرة على المنفذة، بدون اطلاق نار.

وذكرت قناة كان العبرية أن قوات الاحتلال قامت باعتقال الفتاة الفلسطينية منفذة عملية الطعن في منطقة الحرم الإبراهيمي والتي تسببت بإصابة مستوطن 38 عاما بجروح طفيفة.

وقال المتحدثة باسم نجمة نجمة داود الحمراء إنه تم تقديم الاسعافات الاولية لمستوطن يبلغ من العمر 38 عامًا ووصفت اصابته بالطفيفة، جراء محاولة طعن بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل.

 

    المزيد من أخبار العالم

    فحوص جدري القردة
    أفريقيا بحاجة إلى أدوات اختبار ولقاحات لجدري القردة
    الجيش الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا: دمرنا مركز قيادة أوكراني قرب دنيبرو
    مقاتلو آزوف
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    حليف لبوتين: مقاتلو آزوف الأسرى سيمثلون للمحاكمة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش
    فاتورة الخلوي خمسة أضعاف... وهيركات على الشحن المسبق
    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟
    عائلة عبدالله اللبنانية تقدم شهادة حياتها في الفاتيكان
    في قلب الفاتيكان: عائلة لبنانية تقدّم شهادة حياتها بعد حادثة دهس 3 من أولادها