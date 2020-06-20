بالفيديو: محاولة اغتيال معارض إيراني في هولندا

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أصيب معارض إيراني بجروح خطيرة في هجوم بسكين بمدينة ليواردن شمال هولندا .

ونقلت صحيفة هولندية محلية عن أفراد عائلة معارض إيراني قولهم إنه “أصيب بجروح خطيرة في هجوم بسكين بمدينة ليواردن شمال البلاد”.

وكان الرجل الذي قالت صحيفة “ليواردن كورانت” إنه “يدعى صادق زارزا، قد فر من إيران في الثمانينات ويعمل حاليا بمجلس إدارة منظمة هولندية توجه انتقادات لحكومة طهران”.

وأكدت شرطة المدينة “إصابة رجل يبلغ من العمر 64 عاما بطعنات يوم الجمعة”.

وقالت، إن “قوات الأمن ألقت القبض على مشتبه به بمسرح الحادث يبلغ من العمر 38 عاما ويعيش في روتردام، فيما

وذكرت الصحيفة أن المشتبه به مواطن إيراني”.

وأصيب الرجل بعدة طعنات ويعاني من جراح خطيرة لكن من المتوقع أن يتعافى.

وذكر الكاتب في الشؤون الايرانية محمد مجيد الأحوازي في تغريدة على “تويتر”، “محاولة إغتيال للمعارض الإيراني صادق خان زرزا من الحزب الديموقراطي الإيراني، صادق خان زازا ايضاً ابن شقيقة القيادي الكردي الإيراني الدكتور عبدالرحمن قاسملو، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني والذي أغتالته إيران في فيينا عاصمة النمسا في 13 تموز 1989”.

وكان الاتحاد الأوروبي أمر في كانون الثاني يناير 2019 بعقوبات على إيران بعدما قالت فرنسا والدنمارك وهولندا إن طهران دبرت لشن هجمات في أوروبا تشمل اغتيال إيرانيين يعيشون في هولندا عامي 2015 و2017.

ونفت طهران تورطها في الهجمات المزعومة.

حمله با چاقو به #صادق_زرزا عضو حزب دموکرات #كردستان ایران #PDKI وخواهرزاده زنده یاد دکتر #عبدالرحمن_قاسملو در کشور #هلند

وی به بیمارستان منتقل شده و ضارب با نام ر.پ که برای دوره تخصص پزشکی به این کشور رفته دستگیر شده

ماشین #ترور جمهوری اسلامی دوباره روشن شده#IRGCTerrorMachine pic.twitter.com/8bEfpK0jeB — Sirwan Mansouri (@MansouriSirwan) June 20, 2020

Vanmorgen rond 11.40 uur heeft een steekpartij plaatsgevonden voor het NS-station aan het Stationsplein in #Leeuwarden. Na de steekpartij heeft de verdachte zichzelf aangegeven, waarna deze even later door agenten werd aangehouden. pic.twitter.com/qD7gqljRY4 — Terreur & Crime Nieuws (@DreigingNL) June 19, 2020