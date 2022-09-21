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إصابة ملكة الدنمارك بفيروس كورونا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 21 - سبتمبر - 2022 3:47 مساءً
الملكة مارجريت ملكة الدنمارك

الملكة مارجريت ملكة الدنمارك

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قال القصر الملكي الدنماركي في بيان (الأربعاء 21-9-2022) إن الفحوص أثبتت إصابة الملكة مارجريت بكوفيد-19.

وألغت الملكة البالغة من العمر 82 عاما التزاماتها لهذا الأسبوع.

وكانت الملكة مارجريت قد حضرت جنازة الملكة إليزابيث في لندن يوم الاثنين.

وسبق أن أصيبت ملكة الدنمارك، التي حصلت على التطعيم من فيروس كورونا، بكوفيد-19 في فبراير شباط من هذا العام وظهرت عيها أعراض خفيفة في ذلك الوقت.

ورفض متحدث باسم القصر الإدلاء بمزيد من التعليقات اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن في 15 ينايرعام 1972، أعلنت مارغريت ملكة للبلاد بعد يوم من وفاة والدها الملك فريدريك التاسع إثر مرض قصير.

بشكل مبدئي، تم تحديد يوبيل الذكرى السنوية الخمسين لتولي الملكة عرش الدنمارك في يناير لكن معظم الأحداث ألغيت أو أجلت بسبب جائحة كورونا.

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