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إصابة ملكة بلجيكا بفيروس كورونا

20 - أبريل - 2022
الملكة ماتيلد

الملكة ماتيلد

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قال القصر الملكي في بلجيكا اليوم الأربعاء إن الفحوص أثبتت إصابة الملكة ماتيلد، بكوفيد-19 مطلع الأسبوع.

وأضاف “الملكة بصحة جيدة وتتبع توصيات طبيبها”.

وقال البيان إن الإصابة بدون أعراض تقريبا.

وألغت ماتيلد (49 عاما)، ملكة بلجيكا منذ عام 2013، كل أنشطتها العامة حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وزاد عدد حالات دخول المستشفى بسبب كوفيد-19 في بلجيكا الشهر الماضي عندما رفعت البلاد تقريبا كل القيود المتصلة بالجائحة. ومع ذلك يبدو أن الرقم آخذ في الانخفاض مجددا.

اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم من نصف مليار نسمة، فيما تجاوز عدد الوفيات 6.5 ملايين حالة وفاة.

فقد أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 496.43 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، على مستوى العالم.

أما إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس في مختلف أنحاء العالم فقد وصل إلى 6,572,915 حالة وفاة.

ووفقا لإحصاء رويترز، فقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان وسط الصين في ديسمبر 2019.

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