إصابة موظف أمني على تعامل وثيق مع ترمب في البيت الأبيض بفيروس كورونا

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أصيب أحد عناصر قوة النخبة العسكرية المرتبطة بالبيت الأبيض من محيط الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفيروس كورونا المستجد.

وأقر البيت الأبيض بإصابة موظف أمني من محيط الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

نقلت شبكة “سي إن إن” عن مصدر مطلع قوله إن الفيروس التاجي أصاب أحد عناصر قوة النخبة العسكرية المرتبطة بالبيت الأبيض والتي تعمل على التواصل الوثيق مع الرئيس وعائلته.

وتابع المصدر أن ترمب أعرب عن أسفه الشديد إزاء تشخيص إصابة هذا العنصر وخضع مرة أخرى لفحص كورونا.

وأصدر نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، هوغان غيدلي، بيانا أكد فيه صحة هذه الأنباء وذكر أن نتاج فحص ترمب ونائب الرئيس مايك بينس جاءت سلبية.

وأفادت “سي إن إن”، نقلا عن مصدرين مطلعين، بأن ترمب وبينس والمسؤولين الكبار المخالطين معهما يخضعون لفحص كورونا أسبوعيا.