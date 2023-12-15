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إصابة وائل الدحدوح وزميله سامر أبو دقة في قصف إسرائيلي بخان يونس

منذ 49 دقيقة
وائل الدحدوح

وائل الدحدوح

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يستمر الإحتلال الإسرائيلي بالقصف دون أي استثناء، فيما لم يسلم لا الإنسان ولا حتى الجماد من الإستهدافات المتواصلة منذ أكثر من شهرين على الحرب على قطاع غزة.

وفي آخر المستجدات أصيب مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح وسامر أبو دقة مصور القناة خلال تغطيتهما قصفا إسرائيليا استهدف مدرسة حيفا في خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أطلقت مناشدات لإجلاء محاصرين ومصابين من المكان.

وقالت مراسلة الجزيرة هبة أبو عكيلة إن الزميلين وائل وسامر أصيبا أثناء عملهما في محيط مدرسة حيفا التي استهدفتها قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة 15\12\2023.

وأضافت أن الزميلين أصيبا بشظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

وأوضحت أن الزميل وائل أصيب في ذراعه ونقل إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس لتلقي العلاج، أما الزميل سامر أبو دقة فلا يزال محاصرا داخل مدرسة حيفا ولم ينقل إلى المستشفى بعد.

    المصدر :
  • الجزيرة

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