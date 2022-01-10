الأثنين 7 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 10 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إصابة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بكورونا

منذ 38 دقيقة

وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف

A A A
طباعة المقال

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، يوم الأحد، بإصابة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الصحيفة أن بارليف “خضع لاختبار (PCR) بعد أن تبين أن مسؤولا رفيع المستوى في مكتبه أصيب بالفيروس”، ليظهر لاحقا أن نتائج فحص الوزير الإسرائيلي إيجابية.

ونقلت الصحيفة عن بارليف قوله إنه “في حالة جيدة ويخضع للحجر الصحي”، مشيرة إلى أن “جميع العاملين في مكتب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الذين خالطوه سيخضعون لاختبارات الكشف عن كورونا”.

كما لفتت الصحيفة إلى أنه كان من المقرر أن يتلقى بارليف جرعة رابعة من اللقاح المضاد لكورونا مساء الأحد.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
    وزير الخارجية الإيراني: المقترحات الأمريكية باتت أكثر واقعية
    لاجئون من إقليم تيغراي
    الأمم المتحدة تعلق المساعدات في إحدى مناطق “تيغراي”
    العراق يسجل أرقام قياسية بكورونا
    وزارة الصحة العراقية تحذر من موجة “وبائية” قاسية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اللاعب عثمان كوليبالي
    فيديو مؤلم جداً.. لحظة توقف قلب مدافع الوكرة القطري على أرض الملعب!!
    العالم يسجل أرقام قياسية بكورونا بسبب أوميكرون
    تجهزوا للمتحور الجديد.. “دلتاكرون”!!
    وزير الصحة فراس الأبيض
    أبيض: اللقاح حزام النجاة من التسونامي المقبل