الأثنين 7 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 10 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إصابة وزير الخارجية المصري سامح شكري بكورونا

منذ 7 دقائق
وزير الخارجية المصري سامح شكري

وزير الخارجية المصري سامح شكري

A A A
طباعة المقال

أكدت مصادر مطلعة، في ساعة متأخرة من يوم أمس الأحد، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أصيب بفيروس كروونا المستجد.

وقالت المصادر لوكالة “سبوتنيك” إن حالة شكري مستقرة، حيث لا يعاني من أي أعراض خطيرة.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير المصري موجود في القاهرة ويتابع عمل الوزارة بشكل متواصل عن بعد.

وأعلنت السلطات الصحية في مصر، تسجيل 912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى وفاة 26 حالة جديدة.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، إلى خروج 879 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 327144 حتى اليوم.

وقال المتحدث باسم الصحة إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى الأحد، هو 392857 من ضمنهم 327144 حالة تم شفاؤها، و 21964 حالة وفاة.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
    وزير الخارجية الإيراني: المقترحات الأمريكية باتت أكثر واقعية
    لاجئون من إقليم تيغراي
    الأمم المتحدة تعلق المساعدات في إحدى مناطق “تيغراي”
    العراق يسجل أرقام قياسية بكورونا
    وزارة الصحة العراقية تحذر من موجة “وبائية” قاسية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اللاعب عثمان كوليبالي
    فيديو مؤلم جداً.. لحظة توقف قلب مدافع الوكرة القطري على أرض الملعب!!
    العالم يسجل أرقام قياسية بكورونا بسبب أوميكرون
    تجهزوا للمتحور الجديد.. “دلتاكرون”!!
    وزير الصحة فراس الأبيض
    أبيض: اللقاح حزام النجاة من التسونامي المقبل