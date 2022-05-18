إصابة وزير الصحة الأمريكي بفيروس كورونا

قالت متحدثة باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إن الوزير كزافييه بيسيرا أصيب بفيروس كورونا اليوم الأربعاء أثناء زيارة لبرلين قبل اجتماعات وزراء الصحة لمجموعة السبع.

وأضافت المتحدثة أن بيسيرا، الذي حصل على تطعيم كامل وجرعة معززة، يعاني من أعراض خفيفة وسيعمل في عزلة. وأفادت بأن بيسيرا زار البيت الأبيض آخر مرة قبل أسبوع، وبالتالي لا يعتبر الرئيس جو بايدن “مخالطا” وفق ما حددت السلطات الصحية الأمريكية.

إصابة آشلي بايدن

أثبتت نتائج اختبار ابنة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنها مصابة بفيروس كورونا، حسبما نقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية عن السكرتير الصحفي للسيدة الأولى، مايكل لاروزا.

ولم يعد بإمكان الابنة الأميركية الأولى آشلي بايدن، أن تنضم إلى السيدة الأولى، جيل بايدن، في رحلتها المقرة إلى بعض دول أميركا الجنوبية والوسطى، وفقا لما نقلت الشبكة الأميركية عن لاروزا.

وكان من المقرر أن تغادر آشلي بايدن مع السيدة الأولى بعد ظهر الأربعاء متوجهة إلى الإكوادور.

ومن المقرر أن تسافر جيل بايدن أيضًا إلى بنما وكوستاريكا، قبل أن تعود إلى واشنطن الاثنين.

وهذه، هي الرحلة الثانية التي لم تستطع آشلي مرافقة والدتها خلالها.

وكان من المقرر أن تنضم آشلي إلى رحلة جيل بايدن إلى رومانيا وسلوفاكيا وأوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن قبل مغادرة البيت الأبيض، أُعلن أنها تعرضت لشخص ثبتت إصابته بفيروس كوفيد.