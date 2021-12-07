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إصابة وزير دنماركي بكورونا زار بروكسل لمحادثات كوفيد

7 - ديسمبر - 2021

وزير الصحة الدنماركي

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أخضع وزير الصحة الدنماركي للحجر الصحي بفندق في بروكسل اليوم الثلاثاء، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الدنماركية إن ماغنوس هيونيك أجرى اختبارا في وقت مبكر من اليوم، قبل اجتماعه المزمع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددهم 26.

وسافر الوزير الدنماركي إلى بروكسل لإجراء محادثات بشأن جائحة كوفيد -19.

وأكد ماغنوس هيونيك أنه سبق أن تم تطعيمه مرتين ولديه فقط أعراض خفيفة مع التهاب في الحلق بشكل أساسي.

وقال: “بالنسبة لي، يتعلق الأمر أولا وقبل كل شيء بالتأكد من أنني لن أصبح جزءا من سلسلة عدوى تصيب الآخرين.. لقد اضطررت إلى إلغاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم مع زملائي”.

وذكرت وسائل إعلام أن الوزير ركب في مترو كوبنهاغن وسافر عبر شبكة السكك الحديدية في الضواحي يوم الجمعة، كما حضر مأدبة غداء بمناسبة عيد الميلاد في وزارة الصحة الدنماركية في اليوم ذاته، مشيرة إلى أن الوزارة نصحت جميع الموظفين الذين تم تحديدهم على أنهم على اتصال وثيق بإجراء الفحوصات.

وأكدت الوزارة أنه “لا يمكن تحديد مكان إصابة وزير الصحة”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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