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إصابة ولي العهد الأردني بكورونا وحجر منزلي احترازي للملك والملكة

27 - سبتمبر - 2021
الملك عبد الله وولي العهد

الملك عبد الله وولي العهد

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أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان، يوم الاثنين، إصابة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بفيروس “كورونا”.

وقال في بيان: “يعلن الديوان الملكي الهاشمي أنه بعد إجراء الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي أظهرت النتيجة مساء يوم الاثنين إصابته بفيروس كورونا”.

وأضاف الديوان أن أعراضًا خفيفة ظهرت على الأمير الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنه بصحة جيدة.

وأكد أنه ووفقًا للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام، علما أن نتائج الفحوصات التي أجرياها اليوم كانت سلبية.

وتمنى الديوان الملكي الشفاء للأمير الحسين ولجميع مصابي كورونا في المملكة الأردنية الهاشمية.

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