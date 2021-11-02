إصابة 10 مصريين من قوة حفظ السلام بنيران الحرس الرئاسي بإفريقيا الوسطى

قالت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم الثلاثاء إن عشرة جنود مصريين غير مسلحين من قوات حفظ السلام أصيبوا يوم الاثنين برصاص من الحرس الرئاسي بأفريقيا الوسطى بعد وقت قصير من وصولهم إلى مطار بانجي الدولي.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة في بيان أن جنود حفظ السلام المصريين ”تعرضوا لإطلاق نار كثيف من الحرس الرئاسي دون أي تحذير أو رد مسبق، رغم أنهم كانوا غير مسلحين“.

ويتمركز جنود مصريون ضمن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة منذ 2014، في البلد الأفريقي المضطرب، وقوامها نحو 12 ألف جندي.

وتسهم مصر بأكثر من ثلاثة آلاف من الرجال والنساء في قوات حفظ السلام تحت رايات الأمم المتحدة، في مناطق النزاعات حول العالم، بحسب بيانات رسمية.

وكانت مصر أنشأت مركز القاهرة للتدريب على حل الصراعات وحفظ السلام في أفريقيا وذلك في عام 1995 لتدريب نحو 200 طالب سنويا من الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية والإنجليزية والبرتغالية بهدف تعزيز التعاون والتفاعل بين المجموعات اللغوية والثقافية في أفريقيا.

ويتعاون المركز تعاونا وثيقا مع آلية الاتحاد الأفريقي لمنع المنازعات، وأيضا مع عدد من مؤسسات حفظ السلام ومن بينها مركز بيرسون لحفظ السلام.

وأدان آنذاك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهجمات، ودعا السلطات إلى التحقيق في هذه الهجمات الشنيعة وتقديم الجناة بسرعة إلى العدالة.

يذكر أن حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى وقعت العام الماضي اتفاق سلام، في العاصمة السودانية الخرطوم، مع المجموعات المسلحة، التي تسيطر على غالبية المناطق في البلاد، بمبادرة من الاتحاد الأفريقي.