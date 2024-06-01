إصابة 13 شخصًا جراء سقوط صاروخ روسي قرب خاركيف

آثار الهجوم الصاروخي الروسي على خاركيف الأوكرانية (أرشيفية) - رويترز

قال مسؤولو ادعاء إن صاروخا روسيا أصاب منازل في بالاكليا بمنطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا اليوم السبت، مما أدى إلى إصابة 13 شخصا بينهم ثمانية أطفال.

وأظهرت صور نشرت على الإنترنت منازل في البلدة الواقعة جنوب شرقي مدينة خاركيف وقد تحولت إلى أنقاض.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة هذا التقرير.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين عمدا.

وسقط الآلاف بين قتيل وجريح منذ شنت روسيا حربها على أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وتركز القوات الروسية منذ أسابيع هجومها على مدينة خاركيف والمنطقة المحيطة.

وشقت قوات روسية الشهر الماضي طريقها عبر الحدود إلى أنحاء بشمال منطقة خاركيف حيث يقول مسؤولون إنها سيطرت على نحو 12 قرية.

وقال المتحدث العسكري الأوكراني نزار فولوشين للتلفزيون اليوم إن القوات الأوكرانية سيطرت على 70 بالمئة من فوفشانسك، وهي بلدة تقع على بعد خمسة كيلومترات من الحدود تحاول القوات الروسية السيطرة عليها.