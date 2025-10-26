الأحد 4 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 26 أكتوبر 2025 |
إصابة 14 بينهم 4 أطفال في هجوم جوي روسي على كييف

منذ 23 دقيقة
آثار ضربة صاروخية روسية خلال الليل، في كييف، أوكرانيا، 25 أكتوبر 2025. رويترز

قالت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الأحد إن أربعة أطفال كانوا من بين 14 شخصا أصيبوا في هجوم جوي روسي أثناء الليل على كييف.

وقالت الإدارة على تطبيق تيليغرام “الجميع يتلقون المساعدة الطبية، وتم نقل بعضهم إلى المستشفى”، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وقال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف في وقت سابق اليوم الأحد إن مبنيين سكنيين شاهقين تعرضا لأضرار جراء الهجوم.

ولم يذكر ما إذا كان الهجوم استهدف المنبيين على نحو مباشر، أم أن الحطام المتساقط من الصواريخ التي يتم التصدي لها هو الذي سقط عليهما.

ولم يتضح حتى الآن الحجم الكامل للأضرار وحجم الهجوم. وظلت كييف والمنطقة المحيطة بها تحت إنذار الغارات الجوية لمدة ساعة ونصف الساعة تقريبا قبل أن تلغيها القوات الجوية في حوالي الساعة 0030 بتوقيت جرينتش.

وينفي الطرفان استهداف المدنيين في غاراتهما على أراضي بعضهما البعض. لكن آلاف القتلى سقطوا في الحرب التي بدأتها روسيا بغزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، غالبيتهم العظمى من الأوكرانيين.

    المصدر :
  • رويترز

