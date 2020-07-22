إصابة 16 شخصا بإطلاق نار على جنازة في شيكاغو الأمريكية

عناصر من الشرطة الأمريكية - أرشيفية
عناصر من الشرطة الأمريكية - أرشيفية

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أعلنت الشرطة بمدينة شيكاغو الأمريكية عن إصابة نحو 16 شخصاً خلال إطلاق نار على جنازة في منطقة غريشهام في ولاية إلينوي.

وأوضح نائب مدير شرطة شيكاغو، إريك كارتر، أن سيارة سوداء اقتربت من جنازة كانت تسير في أحد شوارع المدينة، وبدأ أشخاص بداخلها بإطلاق النار، ما أدى إلى وقوع نحو 16 إصابة.

وبحسب كارتر، فإن بعض المسلحين ممن حضروا الجنازة ردّوا بإطلاق النار على السيارة بشكل كثيف، ما أدى إلى تدهورها، إلا أن راكبيها تمكنوا من الفرار.

ومن بين الإصابات عدة حالات حرجة للغاية. ولم توضح الشرطة دوافع إطلاق النار حتى الآن، وسط تحذيرات من أن يكون هناك دوافع انتقامية وراء الحادثة.

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