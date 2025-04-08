إصابة 17 شخصاً على الأقل في هجوم بمسيرات روسية على مدينتين أوكرانيتين

قال مسؤولون أوكرانيون “إن القوات الروسية شنت هجمات واسعة النطاق بطائرات مسيرة على مدينتي دنيبرو وخاركيف الأوكرانيتين في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة 17 على الأقل واندلاع حرائق”.

وفي شرق دونيتسك، النقطة المحورية لخط المواجهة الذي يمتد لمسافة ألف كيلومتر في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، تعرضت منطقة سكنية لهجوم في مدينة كراماتورسك وقال مسؤولون محليون إن سكانا أصيبوا.

وقال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك عبر تيليجرام إن الهجوم على مدينة دنيبرو في جنوب شرق أوكرانيا تسبب في اندلاع حريق وإلحاق أضرار بمنازل وسيارات وإصابة 14 شخصا.

ونُقل نصف المصابين إلى المستشفى وإحدى النساء في حالة خطيرة.

وفي مدينة خاركيف شمال شرق البلاد، والتي تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة كل مساء تقريبا على مدى الأسبوع الماضي، قال إيهور تيريخوف رئيس البلدية إن المدينة شهدت أكثر من 20 هجوما وسلسلة من الانفجارات.

ووقعت معظم الهجمات في منطقة أوسنوفيانسكي وسط المدينة.

وقال تيريخوف إن ثلاثة أشخاص أصيبوا واشتعلت النيران في منشآت تخزين في خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا والهدف المتكرر للهجمات الروسية.