إصابة 17 شخصاً في انفجار بمنطقة سكنية في شانشي الصينية

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، أن 17 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح جراء انفجار هز منطقة سكنية في إقليم شانشي بشمال الصين وأدى إلى تصاعد سحب من الدخان وتحطم زجاج المباني المجاورة لموقع الانفجار.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن الانفجار وقع في حوالي الساعة 1:17 بعد الظهر (05:17 بتوقيت غرينتش) في تاي يوان عاصمة شانشي.

وأظهرت لقطات جرى تداولها على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو عدة سيارات مشتعلة أمام أحد المباني مع تصاعد دخان كثيف منها ومن بعض النوافذ السكنية. ولم يتسن لرويترز التحقق من هذه اللقطات.

وأضاف التلفزيون أن السلطات نشرت 210 من أفراد الإطفاء و43 شاحنة إطفاء في مكان الانفجار في حين أرسلت الوزارة المعنية بإدارة الطوارئ مجموعة عمل للإشراف على عمليات الإنقاذ وأمرت بإجراء عمليات بحث في كل طابق للتحقق من عدد المحاصرين في المبنى.

ووقع الانفجار بعد يوم واحد فقط من حريق بمطعم في إقليم لياونينغ بشمال شرق الصين أسفر عن مقتل 22 شخصا فيما وصفه الرئيس شي جين بينغ بأنه “درس واقعي جدا”، وحث المسؤولين المحليين على بذل كل ما في وسعهم لمنع وقوع حوادث كبرى تتعلق بالسلامة.

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن السلطات في لياونينغ قولها اليوم الأربعاء إن السبب الدقيق لحريق المطعم لا يزال قيد التحقيق لكنها استبعدت حدوث انفجار غاز أو إضرام النار عن عمد.