إصابة 22 شخصاً جراء هجوم صاروخي على مدينة تشورتكيف غرب أوكرانيا

قال حاكم منطقة ترنوبل في إفادة عبر الإنترنت الأحد، إن هجوما صاروخيا على مدينة تشورتكيف بغرب أوكرانيا أدى لتدمير منشأة عسكرية جزئيا وإصابة 22 شخصا.

وأضاف الحاكم فولوديمير تراش أن أربعة صواريخ سقطت على المدينة الواقعة على بعد 75 كيلومترا جنوبي ترنوبل الساعة 1846 بتوقيت جرينتش أمس السبت.

وتابع “كل الصواريخ انطلقت من البحر الأسود، حدث دمار جزئي بمنشأة عسكرية ومنشآت مدنية، لم يقع قتلى لكن لدينا مصابون، نقل 22 شخصا إلى المستشفى”، بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عاما، وأضاف أن أربعة مبان سكنية تضررت.

هذا وكان قال حاكم منطقة لوغانسك الأحد، إن أوكرانيا لا تزال تسيطر على مصنع آزوت للكيماويات في مدينة سيفيرودونتيسك حيث يحتمي مئات المدنيين.

وأضاف الحاكم سيرهي جايداي في تصريحات بثها التلفزيون الأوكراني “آزوت غير محاصر والقتال يدور في الشوارع المجاورة للمصنع”.

وتابع قائلا إنه يتوقع أن تبذل القوات الروسية أقصى جهودها وتحاول السيطرة على المدينة سواء اليوم أو غدا.