إصابة 225 عنصرا أمنيا باشتباكات مع المتظاهرين في السودان

أعلنت شرطة ولاية العاصمة السودانية الخرطوم أن عددا من المواكب التي خرجت الخميس الواقع في 30 حزيران اعتدت على قوات الشرطة مما أدى إلى إصابة 96 شرطيا و129 عنصرا من القوات المسلحة.

وقالت الشرطة في بيان “المواكب التي خرجت وفقا للدعوات المعلنة بوسائل التواصل الاجتماعي حيث بدأت تجمعاتها منذ الساعة التاسعة صباحا، اصطدمت بالحواجز الأمنية، اعتدت على القوات بالمواقع الفاصلة للمواقع السيادية والاستراتيجية، وتعاملت القوات بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، فقام المتظاهرون باتلاف عربات الدفع المائي، وأشعلوا النيران في أشجار الحدائق”، مشيرة إلى أنه “تم القبض على عدد من المتهمين وفتح بلاغات”.

وأعلنت أن عدد المصابين من الشرطة يبلغ 96 ومن القوات المسلحة 129 بعضهم إصابات خطرة، وهناك معلومات بوفاة 6 أشخاص، فيما لم ترد أي بلاغات لأقسام الشرطة بالولاية، مؤكدة حرصها على القيام بواجبها في حماية الجميع.