بعضهم في حالة خطيرة.. جيش الاحتلال يعلن عن حصيلة جديدة للجرحى في صفوفه

أصيب 25 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينهم 24 بمعارك قطاع غزة، وفقا لما كشفته معطيات الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على موقعه الرسمي.

وبحسب معطيات نشرها جيش على موقعه، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي وصل إلى 3568 ارتفاعا من 3543 أمس الثلاثاء.

وبذلك يكون عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 25 جنديا.

وتشير المعطيات إلى أن 24 من هؤلاء الجنود أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي.

كما أشارت إلى وصول عدد الجرحى بالمعارك البرية لـ 1776 ارتفاعا من 1752 يوم أمس، ويرجح أن يكون الجندي الإضافي جرح قرب الحدود اللبنانية.

ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي فإن الجنود الذين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات هم: 29 بحالة خطيرة و171 بحالة متوسطة و59 بحالة طفيفة.

وطبقا للمعطيات فإن 631 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر بينهم 282 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.