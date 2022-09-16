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إصابة 3 أشخاص في انفجار مبنى وسط مدريد

منذ ساعة واحدة
علم اسبانيا- تعبيرية

علم اسبانيا- تعبيرية

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قالت الشرطة في العاصمة الإسبانية لرويترز إن انفجارا نجم فيما يبدو عن تسرب غاز ألحق أضرارا بمبنى في حي مالاسانيا في وسط مدريد الجمعة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل وتسبب في اندلاع حريق.

وذكرت خدمة الطوارئ في مدريد أن شخصين أصيبا بجروح طفيفة وتم نقل امرأة واحدة للمستشفى للعلاج من حروق خطيرة.

وقال متحدث باسم الشرطة “الدلائل الأولى لدينا تشير إلى أن تسرب غاز هو الذي تسبب في الانفجار”.

والعديد من المباني في وسط مدريد قديمة ومتداعية إلى جانب بنية تحتية متهالكة تتسبب في كثير من الأحيان في وقوع حوادث.

وانكسر في وقت سابق من الأسبوع الحالي أنبوب مياه ليغرق جزءا من حي كومياس، ودمر انفجار غاز العام الماضي مبنى في منطقة لاتينا، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

    المصدر :
  • رويترز

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