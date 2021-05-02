الأثنين 21 رمضان 1442 ﻫ - 3 مايو 2021 |
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إصابة 3 إسرائيليين بإطلاق نار من سيارة عند مفرق تفوح في الضفة الغربية

منذ 6 ساعات
جنود من الجيش الإسرائيلي

جنود من الجيش الإسرائيلي (أرشيفية)

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أصيب ثلاثة إسرائيليين مساء اليوم جراء تعرضهم لإطلاق نار “من داخل سيارة” وصلت إلى مفرق تفوح (زعترة) في الضفة الغربية.

قال الجيش الإسرائيلي إن الحادث أسفر عن وقوع إصابات في المكان، وأن عسكرية ردت بإطلاق النار نحو “السيارة المشبوهة” التي فرت من المكان، وأن قوات من الجيش تقوم بملاحقتها وتقيم الحواجز في المنطقة.

وفي حادث آخر، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جنودا أحبطوا محاولة لتنفيذ عملية طعن عند مفرق مستوطنة “غوش عتصيون” قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وأضاف أن سيدة فلسطينية وصلت قرب المفرق وكانت مسلحة بسكين وحاولت طعن عدد من الجنود، ثم رد الجنود بإطلاق النار عليها.

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