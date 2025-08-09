السبت 15 صفر 1447 ﻫ - 9 أغسطس 2025 |
إصابة 3 جنود تايلانديين بانفجار لغم بالقرب من كمبوديا بعد وقف إطلاق النار

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 9 - أغسطس - 2025 2:44 مساءً
عناصر من الجيش التايلاندي

قال الجيش التايلاندي في بيان اليوم السبت إن ثلاثة من جنوده أصيبوا بانفجار لغم خلال قيامهم بدورية على الحدود مع كمبوديا، وذلك بعد أيام من اتفاق الجارتين على وقف إطلاق النار عقب اشتباكات دامية استمرت خمسة أيام الشهر الماضي.

وأوضح الجيش أن جنديا فقد إحدى قدميه وأصيب اثنان آخران بعد أن داس أحدهم على لغم خلال دورية بين منطقتي سيساكيت التايلاندية وبرياه فيهير الكمبودية صباح اليوم.

وأضاف أن الجنود يتلقون العلاج في أحد المستشفيات.

وهذه هي المرة الثالثة في غضون أسابيع قليلة التي يصاب فيها جنود تايلانديون جراء انفجار ألغام خلال قيامهم بدوريات على الحدود.

ودارت اشتباكات دامية على حدود البلدين بين 24 و28 يوليو تموز، وهي الأسوأ بينهما منذ ما يزيد على 10 سنوات. وأدى تبادل نيران المدفعية والضربات الجوية إلى سقوط ما لا يقل عن 43 قتيلا ونزوح أكثر من 300 ألف شخص من كلا الجانبين.

    المصدر :
  • رويترز

