إصابة 3 في إطلاق نار بساحة تايمز سكوير في نيويورك

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 9 - أغسطس - 2025 1:28 مساءً
أفادت إدارة شرطة نيويورك اليوم السبت بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح في إطلاق نار بساحة تايمز سكوير في المدينة الأمريكية.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن المصابين هم فتاة عمرها 18 عاما وشاب عمره 19 عاما ورجل عمره 65 عاما، مضيفا أن حالتهم مستقرة في المستشفى.

وذكرت شرطة نيويورك أن شابا يبلغ من العمر 17 عاما قيد الاحتجاز. وعثرت الشرطة أيضا على سلاح ناري.

وقالت إن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 1:20 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:20 بتوقيت غرينتش) وأعقب مشادة كلامية مع أحد المصابين.

وأضافت أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هناك معرفة سابقة بين مطلق النار والمصابين.

وحوادث إطلاق النار العشوائي شائعة نسبيا في الولايات المتحدة حيث تتوفر الأسلحة على نطاق واسع.

    المصدر :
  • رويترز

