إصابة 4 أشخاص بإطلاق نار في برلين

أصيب أربعة أشخاص في واقعة إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن المصابين الأربعة نُقلوا إلى المستشفى بعد إصابتهم في شجار في منطقة كورتسبرج، مضيفة أنه لا يوجد ما يدل على وجود دوافع سياسية.

وكانت خدمة الإطفاء في برلين قالت في وقت سابق على تويتر إن ثلاثة أصيبوا بجروح خطيرة في الواقعة.

Gemeinsamer Einsatz mit der @polizeiberlin in der #Stresemannstraße in #Kreuzberg Die #Rettungskräfte, darunter 3 Notärzte und 1 #Leitender_Notarzt versorgten hier 3 schwer verletzte Personen und transportieren diese zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.#wirrettenBerlin pic.twitter.com/aYE5q2wHmS — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 26, 2020

وعلى الرغم من أن الشرطة استبعدت فرضية الإرهاب إلا أن عند أي هجوم مماثل، غالبا ما تعود المخاوف من احتتمال وجود شبهات إرهابي، لا سيما بعد سلسلة هجمات شهدتها عدة بلدان أوروبية على مدى السنوات الماضية، كان آخرها في فرنسا بنهاية أكتوبر الماضي، حين هاجم شاب تونسي عددا من المتواجدين في كنيسة بمدينة نيس الساحلية.

وأدى الهجوم الذي نفذه إبراهيم عويساوي (21 عاماً) في حينه إلى مقتل رجل وامرأتين بسكين.