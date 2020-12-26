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إصابة 4 أشخاص بإطلاق نار في برلين

منذ 53 دقيقة
آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2020 10:12 صباحًا
الشرطة الألمانية - أرشيفية

الشرطة الألمانية - أرشيفية

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أصيب أربعة أشخاص في واقعة إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن المصابين الأربعة نُقلوا إلى المستشفى بعد إصابتهم في شجار في منطقة كورتسبرج، مضيفة أنه لا يوجد ما يدل على وجود دوافع سياسية.

وكانت خدمة الإطفاء في برلين قالت في وقت سابق على تويتر إن ثلاثة أصيبوا بجروح خطيرة في الواقعة.

وعلى الرغم من أن الشرطة استبعدت فرضية الإرهاب إلا أن عند أي هجوم مماثل، غالبا ما تعود المخاوف من احتتمال وجود شبهات إرهابي، لا سيما بعد سلسلة هجمات شهدتها عدة بلدان أوروبية على مدى السنوات الماضية، كان آخرها في فرنسا بنهاية أكتوبر الماضي، حين هاجم شاب تونسي عددا من المتواجدين في كنيسة بمدينة نيس الساحلية.

وأدى الهجوم الذي نفذه إبراهيم عويساوي (21 عاماً) في حينه إلى مقتل رجل وامرأتين بسكين.

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