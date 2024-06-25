إصابة 4 أشخاص في هجمات أوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية

قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا اليوم الثلاثاء إن أربعة أشخاص أصيبوا ولحقت أضرار بعشرات المباني في هجمات شنتها أوكرانيا على المنطقة.

وأضاف جلادكوف عبر تطبيق تلغرام أنه تم تدمير ما لا يقل عن ست طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق ياكوفليفسكي في بيلغورود. وأضاف أن شخصين أصيبا هناك بشظايا.

كما ذكر جلادكوف أن شخصا آخر أصيب عند إسقاط طائرة مسيرة فوق مدينة بيلغورود، وهي المركز الإداري للمنطقة، وأصيبت امرأة في إحدى القرى.

وأضاف أن أضرارا لحقت بعشرات المباني والسيارات في أنحاء المنطقة.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير. ولم يصدر تعليق حتى الآن من أوكرانيا.