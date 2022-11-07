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إصابة 4 عناصر من حزب الله باستهدافهم بعبوة ناسفة جنوب سوريا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2022 12:31 مساءً
علم ميليشيا حزب الله

علم ميليشيا حزب الله

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أدى تفجير عبوة ناسفة بسيارة في القنيطرة، اليوم الاثنين 7\11\2022، إلى إصابة أربعة عناصر مما تعرف بقوات الدفاع الوطني المقربة من حزب الله في بلدة جبا بريف القنيطرة قرب هضبة الجولان.

وأوضحت مصادر مطلعة عبر “العربية” أن إصاباتهم حرجة، وتم نقلهم إلى مستشفى بمدينة البعث في محافظة القنيطرة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فيما شهدت البلدة استنفاراً أمنياً كبيراً لاسيما أن المجموعة مقربة من حزب الله.

وكان حادث مماثل وقع أواخر الشهر الماضي، حيث قتل عنصر يعمل مع ميليشيات موالية لحزب الله إثر استهدافه من قبل مسلحين مجهولين في بلدة حفير الفوقا بريف دمشق.

كذلك، اغتال مسلحون مجهولون عنصراً مقرباً من حزب الله يعمل لصالح مجموعة مسؤولة عن تهريب المخدرات من بيت جن إلى درعا، ينحدر من قرية جباتا الخشب، في بلدة خان أرنبة في محافظة القنيطرة أيضا، في 17 تشرين الأول.

يذكر أن العديد من الميليشيات الموالية للنظام تعمل على الحدود اللبنانية السورية في تهريب البضائع وتمرير شحنات المواد المخدرة، في تجارة تدر أرباحاً هائلة.

    المصدر :
  • العربية

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