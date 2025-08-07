إصابة 5 جنود بهجوم مسلح في قاعدة فورت ستيوارت الأمريكية

أُغلقت بعض أبواب قاعدة فورت ستيوارت العسكرية في ولاية جورجيا الأمريكية، عقب هجوم مسلح أسفر عن إصابة خمسة جنود.

وأشار بيان على صفحة قاعدة فورت ستيوارت، في فيسبوك، إلى وقوع هجوم مسلح في القاعدة، الأربعاء، وإغلاق مداخل ومخارج جزء من القاعدة، وتواجد قوات الأمن في موقع الحادثة.

وأضاف البيان أن 5 جنود أصيبوا بعيارات نارية جراء الحادثة.

ولفت إلى أنه جرى نقل المصابين لمستشفى “وين” العسكري.

وذكر البيان، أن قوات الأمن ألقت القبض على المهاجم.

وأضاف أن التحقيق لا يزال جاريا، ولن يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حتى اكتمال التحقيق.