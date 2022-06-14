إصابة 6 أشخاص في قصف بلدة روسية متاخمة لأوكرانيا

قال حاكم منطقة بريانسك إن ستة أشخاص أصيبوا اليوم الثلاثاء في قصف بلدة روسية في المنطقة المتاخمة لأوكرانيا.

وقع الحادث في بلدة كلينتسي، التي تقع على بٌعد حوالي 50 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.

وكتب حاكم المنطقة ألكسندر بوجوماز على تطبيق تيليجرام أن عدد الجرحى ارتفع إلى ستة بعد أن أشارت حصيلة سابقة إلى أربعة مصابين فحسب.

وأضاف “الجرحى أصيبوا بشظايا. تم نقلهم جميعا الى مستشفى محلي وحالتهم مستقرة”.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة النبأ حتى الآن.

ونشر سكان على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لطائرة هليكوبتر عسكرية روسية تحلق فوق البلدة بعد القصف وأفادوا بقطع الكهرباء والماء.

وأبلغ المسؤولون في المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية عن قصف عبر الحدود دمر مباني سكنية وأصاب بعض الأشخاص.

ومن ناحية أخرى، نقلت قناة زفيزدا نيوز التابعة لوزارة الدفاع عن أليكسي كولمزين، رئيس بلدية مدينة دونيتسك الواقعة في شرق أوكرانيا التي يسيطر عليها الانفصاليون، قوله إن عدد الأشخاص الذين قتلوا في قصف المدينة أمس الاثنين ارتفع من ثلاثة إلى ستة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا إن السبب المباشر لتدخله في أوكرانيا هو حماية المتحدثين باللغة الروسية في الشرق من الاضطهاد والهجمات.

وتقول أوكرانيا إن الادعاءات الروسية بشأن بالاضطهاد ذرائع لا أساس لها، وإن موسكو تشن حربا لا مبرر لها على دولة ذات سيادة تقاتل من أجل وجودها.