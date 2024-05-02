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إصابة 6 أطفال جراء استهدافهم بقنابل روسية موجه بخاركيف شمال شرق أوكرانيا

منذ 46 دقيقة
صورة أرشيفية من مدينة خاركيف

صورة أرشيفية من مدينة خاركيف

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قال مسؤولون محليون إن قنابل روسية موجهة استهدفت بنية تحتية مدنية ومنازل خاصة في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن ستة أطفال وشخص بالغ.

وتعرضت ديرهاتشي، التي كانت هدفا لغارات جوية روسية على نحو متكرر، لهجوم آخر اليوم الخميس.

وقال الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف على تطبيق تيليجرام “أُصيب اثنان من الأطفال بجروح طفيفة في أطرافهما وأربعة بإصابات متوسطة”.

ورغم أن خاركيف، التي تقع على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود مع روسيا، والمنطقة المحيطة بها كانت هدفا لهجمات روسية منذ فترة طويلة، لكن الضربات أصبحت أشد كثافة في الأشهر القليلة الماضية إذ استهدفت البنية التحتية المدنية والطاقة.

وتنفي موسكو استهداف المدنيين عمدا.

    المصدر :
  • رويترز

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