إصابة 6 من أعضاء من الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترمب

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

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أثبتت الفحوص الطبية عن إصابة 6 من أعضاء من الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وذكرت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم السبت أن فحوصا طبية أثبتت إصابة ستة أعضاء في الحملة بمرض كوفيد-19 وذلك قبيل مؤتمر انتخابي بمدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما.

وقال مدير الاتصالات في الحملة تيم مورتو “أثبتت الاختبارات إصابة ستة من أعضاء الفريق… بعد إجراء المئات من الاختبارات، وتم تنفيذ إجراءات الحجر الصحي على الفور”.

وأضاف “لن يتواجد موظفون مصابون بكوفيد أو أي مخالط مباشر لهم في مؤتمر اليوم أو بالقرب من الحاضرين أو المسؤولين المنتخبين”.

ومن المقرر أن يعقد ترمب مؤتمرا انتخابيا يحضره آلاف من مؤيديه في تولسا في محاولة لتنشيط حملته الساعية لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وأوكلاهوما واحدة من الولايات التي شهدت تصاعدا في حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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