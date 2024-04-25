إصابة 7 أشخاص بهجوم صاروخي روسي على منطقة خاركيف الأوكرانية

أفاد مسؤول محلي أوكراني أن ما لا يقل عن سبعة أشخاص أُصيبوا اليوم الخميس في هجوم صاروخي روسي استهدف محطة للسكك الحديدية بمنطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا.

وذكر أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف أن الهجوم استهدف مدينة بالاكليا التي سيطرت عليها روسيا في بداية غزوها الشامل واستعادتها أوكرانيا بعد أشهر في خريف 2022.

وأضاف سينيهوبوف على تطبيق تيليجرام “المصابون كانوا في عربات قطار ركاب”.

ولطالما كانت خاركيف، التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود الروسية، والمناطق المحيطة بها هدفا للهجمات الروسية. وزادت كثافة الهجمات في الأسابيع القليلة الماضية واستهدفت بنية تحتية مدنية وبنية تحتية للطاقة.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.