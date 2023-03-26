إصابتان بانفجار نفذته طائرة مسيرة جنوب موسكو

أعلنت خدمات الطوارئ الروسية إصابة شخصين في أعقاب انفجار وقع الأحد، في مدينة كيرييفسك على بعد نحو 220 كيلومترا جنوبي موسكو، وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء.

لم يتسن حتى الآن معرفة سبب الانفجار الذي خلف حفرة في وسط المدينة التابعة لإقليم تولا.

ونقلت تاس عن ممثل لخدمات الطوارئ المحلية قوله “الانفجار وقع الساعة (1219 بتوقيت جرينتش). أصيب اثنان من مواليد عامي 2002 و2006 بشظايا. خدمات الطوارئ في الموقع”.

وأضاف “هناك حفرة. وقع هذا الانفجار في قلب المدينة”.

وأردف أن الإصابات لا تهدد الحياة وأن المحققين ما زالوا في الموقع.

نفذ بمسيرة

فيما أكد شهود عيان أن الانفجار نفذ طائرة مسيرة.

ومطلع مارس الجاري، أعلنت سلطات مقاطعة تولا أنه تم العثور على حفرة خلفها انفجار على بعد 600 متر من قرية بيريزوفسيك في منطقة كيرييفسيك بالمقاطعة، مشيرة إلى عدم وقوع أضرار أو إصابات.

حفرة بعد الانفجار

وجاء في بيان حينها صدر عن لجنة الأمن الإقليمي لمقاطعة تولا: “هذا الصباح تم اكتشاف حفرة انفجار في الغابة على بعد 600 متر من قرية بيريزوفسيك في منطقة كيرييفسيك. وتعمل جميع خدمات الطوارئ في الموقع. ويجري تحديد أسباب الحادث”.

إلى هذا، تعرضت مدن روسية لعدة هجمات بطائرات مسيرة، فيما لم تعلن كييف استهداف مواقع داخل روسيا حتى الآن.

في المقابل، اتهمت موسكو أوكرانيا بالوقوف وراء الهجمات على البنية التحتية العسكرية الروسية خلال الحرب.