إصلاح خط الطاقة الرئيسي في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بأوكرانيا

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة (السبت 17-9-2022) إنه تم إصلاح أحد خطوط الطاقة الأربعة الرئيسية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، وبدأ مرة أخرى في تغذية المحطة بالكهرباء من الشبكة الأوكرانية بعد أسبوعين من تعطله.

وأضافت الوكالة في بيان “مع إعادة توصيل الخط الرئيسي بعد ظهر أمس، يتم الاحتفاظ بخطوط الطاقة الثلاثة الاحتياطية مرة أخرى كخطوط بديلة.

“خطوط الكهرباء الخارجية الثلاثة الأخرى بجهد 750 كيلوفولت والتي توقفت في وقت سابق خلال الصراع ما زالت معطلة”.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات مرارا بقصف محطة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا.

وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قرارا يوم الخميس يطالب روسيا بإنهاء احتلالها للمحطة.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، استعادت القوات الأوكرانية أراض كانت تحت سيطرة القوات الروسية في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية. وإلى الجنوب والشرق من هناك، ركزت روسيا قواتها على مدى أشهر في إقليمي لوجانسك ودونيتسك لتوسيع الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو منذ عام 2014.