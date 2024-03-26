إضافة لواشنطن والاحتلال السلطة الفلسطينية تعارض الإفراج عن الأسير مروان البرغوثي

بالتزامن مع المباحثات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس عبر الوسيطين المصري والقطري؛ أكدت حماس في وقت سابق أنها تكثف جهودها لإنهاء الحرب مشيرة إلى أنها قدمت رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى وأبدت فيه إيجابية ومرونة عالية.

مؤخرا، قالت مصادر صحفية، إن الولايات المتحدة تعارض إطلاق سراح القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي، وذلك استجابة لمطلب إسرائيلي بالخصوص بحسب ما أفادت مصادر خاصة لـ عربي 21.

وقال الموقع، إن واشنطن والاحتلال حريصان على إبقاء الأسير البرغوثي في سجون الاحتلال، وعدم إدراجه ضمن أي صفقة تبادل، وذلك بالتزامن مع التهديدات التي يتعرض لها البرغوثي في سجن مجدو والتي تهدد حياته.

وأشارت المصادر، إلى أن السلطة الفلسطينية لديها موقف متطابق مع موقف الاحتلال وواشنطن بشأن الإفراج عن البرغوثي، حيث يخشى الرئيس محمود عباس من حراك داخل فتح واستقطاب حاد في حال تحرر البرغوثي بما قد يهدد مركزه الحالي وسيطرته على السلطة.

وفي وقت سابق، كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسير مروان البرغوثي تعرض مؤخرا لـ”سلسلة اعتداءات جسدية على نحو يهدد حياته بالخطر”.

وقالت الهيئة، إن البرغوثي تعرض خلال الشهر الحالي لاعتداءين، الأول في الثاني من مارس، والآخر يوم الثاني عشر، وعلى إثر تلك الاعتداءات نزفت منه الدماء.