إضراب عمال الموانئ في جنوة الإيطالية احتجاجاً على حرب إسرائيل في غزة

عمال الموانئ يشاركون في إضراب بالقرب من ميناء جنوة في إطار احتجاج وطني تحت شعار ”لنوقف كل شيء“، حيث دعا النشطاء إلى وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، في جنوة، إيطاليا، 22 سبتمبر 2025. رويترز

أغلق عمال موانئ مضربون الطرق المؤدية إلى ميناء جنوة في شمال إيطاليا اليوم الاثنين في إطار الاحتجاجات ضد الحملة الإسرائيلية على غزة.

كما تعطلت خدمات النقل وأُغلق عدد من المدارس في أنحاء إيطاليا بعد الإضرابات التي دعت إليها مجموعة من النقابات تضامنا مع الفلسطينيين.

وفي جنوة بشمال غرب إيطاليا، رفع بعض المتظاهرين العلم الفلسطيني خلال تجمعات في الصباح الباكر عند الميناء. وعلى امتداد الساحل في مدينة ليفورنو في توسكانا، أغلق العمال المحتجون مدخل الميناء.

ويقول عمال الميناء الإيطاليون إنهم يسعون إلى منع استخدام إيطاليا نقطة انطلاق لنقل الأسلحة والإمدادات الأخرى إلى إسرائيل التي تشن حملة عسكرية في غزة.

وقال محتج في جنوة يدعى ريكي ينتمي إلى مجموعة تسمى عمال الموانئ المستقلين “يواصل الشعب الفلسطيني منحنا درسا آخر في الكرامة والمقاومة”.

وأضاف “نتعلم منهم ونحاول القيام بدورنا”.

وهناك مظاهرات مزمعة في العديد من المدن الإيطالية في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وعانت خدمات القطارات المحلية المتجهة إلى روما من تأخيرات وإلغاءات بسبب الإضرابات لكن حركة مترو الانفاق سارت بشكل طبيعي. وكانت معظم خطوط المترو في ميلان، العاصمة المالية لإيطاليا، تعمل أيضا.

ولم تتأثر خطوط الطيران بالاحتجاجات.

والحكومة الإيطالية اليمينية برئاسة جورجا ميلوني من داعمي إسرائيل داخل أوروبا، لكن الخلاف تزايد داخل الائتلاف الحكومي في الأشهر القليلة الماضية بسبب الحملة العسكرية المتواصلة في غزة.

وقلل وزير النقل ماتيو سالفيني من تأثير الاحتجاجات التي قال إنها منظمة من قبل مجموعة نقابية يسارية متطرفة.