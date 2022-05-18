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إضراب قد يعرقل احتفالات الملكة البريطانية باليوبيل البلاتيني!

منذ 10 ساعات
الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث

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قالت نقابة عمالية بريطانية اليوم الأربعاء إن إضرابا مزمعا في محطتين لقطارات الأنفاق في العاصمة لندن الشهر المقبل سيتسبب في “تعطيل كبير” لرحلة من يريدون الانضمام لاحتفالات في المدينة باليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث على العرش.

وقال اتحاد عمال السكك الحديدية والبحرية والنقل (آر.إم.تي) إنه سينظم إضرابا لمدة 24 ساعة في محطات مزدحمة لقطارات الأنفاق في الثالث من يونيو حزيران وهو يوم يأتي وسط أربعة أيام من الاحتفالات بمناسبة الذكرى السبعين لجلوس الملكة على العرش، إلا إذا تم اتخاذ إجراءات ضد أحد المديرين الذي تتهمه النقابة بالتنمر.

وأضاف الاتحاد في بيان “إضرابنا في الثالث من يونيو سيتسبب في تعطيل كبير لمن يريدون الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة. لكن إن قام المديرون في قطاع قطارات الأنفاق بالأمر الصائب، وتعاملوا بشكل مناسب مع المدير المعني فيمكننا أن نجد ببساطة حلا لهذا الخلاف”.

وسيؤثر الإضراب على محطة (جرين بارك) أحد أقرب المحطات لقصر بكنجهام حيث تتركز العديد من فعاليات الاحتفال ومحطة (يوستون) التي تعد محورا لوصول الزائرين للعاصمة.

    المصدر :
  • رويترز

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