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إضرام النيران ورشق بالحجارة.. تصاعد الاحتجاجات بالهند لليوم الثاني

منذ 15 دقيقة
احتجاجات في الهند

احتجاجات في الهند

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تستمر الاحتجاجات في الهند لليوم الثاني، حيث قالت الشرطة الهندية إن محتجين رشقوا الشرطة بالحجارة وأضرموا النار في قطارات مع احتدام الاحتجاجات على نظام التجنيد العسكري الجديد.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي هذا الأسبوع عن إصلاح في نظام التجنيد للقوات المسلحة التي يبلغ قوامها 1.38 مليون جندي يهدف إلى خفض متوسط سن الأفراد وتقليص الإنفاق على معاشات التقاعد.

لكن العديد من المجندين المحتملين يعترضون قائلين إنه ينبغي السماح لهم بالخدمة لمدة تزيد عن أربع سنوات. وتقول أحزاب المعارضة وبعض أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي يتزعمه مودي إن النظام الجديد سيؤدي إلى مزيد من البطالة المرتفعة بالفعل.

وأطلقت الشرطة أعيرة نارية في الهواء أمس الخميس لتفريق حشود رشقتها بالحجارة في ولاية هاريانا بشمال البلاد. وقالت الشرطة إن المحتجين تجمعوا مرة أخرى اليوم الجمعة وأضرموا النار في عربات قطارات في محطتين على الأقل في ولاية بيهار الشرقية وعطلوا خدمات السكك الحديدية.

وقال سانجاي سينغ المسؤول الكبير بالشرطة في بيهار لرويترز “لقد عطلوا حركة القطارات في عشرة أماكن اليوم” مضيفا أن أكثر من 100 شخص اعتقلوا في احتجاجات في أنحاء الولاية أمس الخميس.

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